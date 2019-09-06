Иркутский Академгородок отмечает день рождения

Самый зеленый и самый научный микрорайон Иркутска отмечает день рождения. Академгородку 56 лет. Хоть дата и не круглая, празднование ознаменовали открытием современного фонтана на центральной площади. Кроме того, высадили аллею сирени.

Пусть сегодня и не юбилей, но жители Академгородка широко отмечают свой праздник. От научного центра колонна двинулась по центральной улице микрорайона, чтобы все, даже проезжающие мимо горожане знали, как важен для местных этот праздник. Академгородок любят все независимо от возраста.

Дара МАЛТУЕВА и Елизавета ПЛАСТИНИНА: Мне кажется, в Академгородке мало кто может потеряться, тут все понятно. И больница рядом, и школа рядом — все рядом. Я бы хотела, чтобы тут больше мест было для прогулок и чтобы тут было очень много таких мест, где можно посмотреть на природу и вспомнить, какая она была до и какая она стала сейчас.

Академгородок можно назвать самым зеленым микрорайоном Иркутска. Здесь, например, есть дендропарк. Это место, как глоток свежего воздуха посреди современной застройки. Облагораживают и обновляют зеленую зону уже несколько лет подряд. Для прогулок есть пешеходные тропинки. Сегодня же в честь праздника в дендропарке появилась аллея сирени. Ее высадили ученые вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым.

Продолжился праздник на центральной площади Академгородка. В прошлом году ее преобразили. Появились скамейки, клумбы, а разбитый асфальт сменили плиткой.

На центральной площади Академа открыли фонтан. Конструкция представляет собой арку из прочного, экологичного материала — сталь кортена. С первого взгляда может показаться, что на ней ржавчина, но это не так. Цвет наберет глубину, и арка станет коричневого оттенка.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР г. ИРКУТСКА: Свойства материала, который здесь представлен, — это сталь кортен, обработанный специальной патиной. И он набирает цвет в течение продолжительного времени. Постепенно темнеет, становится благородным. Материал очень долговечный. Толщина его порядка 1,5 миллиметров. Вот как раз эта коррозия природная, которая заложена за счет этого покрытия, она становится равномерной и приравнивается к нулю.

Также на фонтане установлены светодиодные лампы, и в сумерках он заиграет яркими красками. А вода в фонтане безопасная, проходит несколько систем очистки. Поздравил с праздником жителей и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: Академгородок развивается, появляются оборудованные многофункциональные площадки, ремонтируют дворы, а в прошлом году приняла детей самая современная 19 школа, у которой есть собственный планетарий, аналогов ему за Уралом нет.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Каждый год мы решили день Академгородка отмечать вещами, связанными с благоустройством, строительными проектами. У нас впереди ремонт стадиона 24 школы, который сейчас идет, и еще целый ряд проектов, связанных с Академгородком.

На сцене же в честь 56 дня рождения микрорайона выступили творческие коллективы Иркутска. И все жители сегодня стали действительно одной большой семьей.