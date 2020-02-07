Иркутских школьников впервые пригласили на экскурсию в виварий

Посторонним вход воспрещен! Лаборатория с животными, на которых проводят эксперименты, впервые провела экскурсию. В Иркутске в преддверии Дня российской науки ученые пригласили школьников в виварий.

Животные, на которых проводят эксперименты, живут здесь. Столько людей, как сегодня, они не видели никогда. Поэтому сотрудники лаборатории предупреждают: лучше заранее отключить телефоны и говорить шепотом. Виварий Иркутского научного центра хирургии и травматологии свои двери для школьников отрыл первый раз.

Евгения ЛОЗОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ и ТРАВМАТОЛОГИИ: У нас содержатся кролики породы шиншилла, крысы породы вистар и мыши беспородные. В большей степени крысы и кролики у нас применяются при проблемах опорно-двигательного аппарата, а мыши в большей степени при токсикологии будут, так как исследуем вещества.

Сначала научные сотрудники провели лекции, а потом познакомили учеников с практикой. И даже рассказали о новых видах хирургии в сочетании с восточной медициной. О том, как выглядят научные опыты в Иркутске, школьники теперь знают больше. Кто-то из них задумался о том, чтобы стать ученым, у кого-то эксперименты в научной лаборатории вызвали смешанные чувства.

Максим МИХАЛЕВИЧ, УЧЕНИК 10 КЛАССА: Даже не знаю, такие чувства смешанные. Вроде бы смотришь: кролики такие хорошие. Потом смотришь на людей, которых будут лечить благодаря жертвам этих кроликов, и вроде бы как тепло на душе. Спасибо большое.

Всем животным во время работы ставят анестезию. Операции проводят в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, которых используют для экспериментов или в иных научных целях.