Иркутских героев наградили в региональном управлении МЧС

В жизни — обычные люди. В критической ситуации — герои. Сегодня в региональном управлении МЧС наградили пятерых человек, которые в этом году спасли людей. Так, в апреле из ледяной воды Ангары Нозим Каримов и Геннадий Федоров вытащили утопающего ребенка. А трое сотрудников иркутской вневедомственной охраны Роман Белоусов, Сергей Ваулин и Максим Ветров преодолели уже другую стихию — огонь. Весной, рискуя собственной жизнью, они вытаскивали людей из крупного пожара в центре Иркутска. Награды героям вручил врио начальника областных спасателей Вячеслав Федосеенко.

Вячеслав ФЕДОСЕЕНКО, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Награды, конечно, это важно. Это заслуга наших героев. И что такое жизнь? Это все вы. И вы сделали второй день рождения для тех, кто вас никогда уже не забудет. За это вам большое спасибо, вы достойны быть героями своего Отечества.