Иркутские зоозащитники выступают за увеличение финансирования на отлов бездомных животных

Даже сильные морозы не помеха для борцов за права животных. Иркутские зоозащитники устроили организованный пикет у здания службы ветеринарии Иркутской области. Их главное недовольство — недостаточное количество денег, которые выделяют на отлов бездомных животных. В регионе эта сумма составляет 2500 рублей на одну особь.

Наболело. Немногочисленно, но убедительно. С плакатами в руках зоозащитники хотят обратить внимание на проблему отлова бездомных животных. Точнее, финансирования таких мероприятий. Сейчас сумма на отлов одной собаки — 2500 рублей. Но этого мало, говорят зоозащитники. Стерилизация и содержание после операции выходят в сумму, превышающую пять тысяч рублей, а то и больше.

Вячеслав, ЗООЗАЩИТНИК: В самом этом законе прописана сумма на стерилизацию 800 рублей, которые выделяются, а в самой ветеринарной клинике сумма на стерилизацию минимум 5000 рублей за среднюю собаку. Откуда и почему сами они делают это за 5000, а те люди, которые выиграли тендер и должны этим заниматься по своим обязанностям, должны делать за 800 рублей.

На эти средства службе отлова, которая выигрывает тендер с любым муниципалитетом, необходимо поймать собаку, стерилизовать ее, вакцинировать, провести необходимое лечение и содержать животное около 30 дней. Все это время сотрудникам приюта или питомника также нужно искать хозяина. Либо по истечении месяца животное выпускают на свободу в том месте, где его отловили. Служба ветеринарии Иркутской области согласна с тем, что сумма в 2500 рублей не может охватить весь объем работ. И потому сейчас рассматривают вопрос об увеличении средней стоимости такой услуги. Тем более что последние изменения были приняты давно, в 2016 году.

Борис БАЛЫБЕРДИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: До 30 марта должны подготовить постановление правительства и урегулировать расценки на ветеринарные услуги. Сейчас создана комиссия, куда входит министерство финансов, министерство экономического развития, министерство сельского хозяйства и служба ветеринарии, где прорабатывается механизм расценок на ветеринарные услуги.

Также сейчас необходимо привести правовую базу Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством. Это касается осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, организации деятельности приютов и нормы содержания в них собак и кошек. Ведь к этому у зоозащитников тоже есть вопросы. Некоторые подрядчики, которые осуществляют отлов бродячих животных, не всегда действуют гуманными способами.