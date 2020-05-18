Иркутские теннисисты приступили к тренировкам на открытом воздухе

Жителям Иркутской области разрешили заниматься спортом на открытом воздухе. Это связано с выходом региона из режима самоизоляции. Одними из первых к тренировкам вернулись иркутские теннисисты.

Для иркутских теннисистов это первая подача после долгого перерыва. Точные удары получаются реже, но опыт никуда не пропал. Светлана Дранишникова в теннисе больше 3 лет. За плечами призерство в городских любительских турнирах. Говорит, самоизоляция для спортсмена — тяжелый вызов. Возвращаться к тренировкам непросто, поэтому сейчас главное — войти в прежний режим.

Светлана ДРАНИШНИКОВА, ТЕННИСИСТКА:

Как для человека, который привык к активному образу жизни, спортивных нагрузок не хватало. Поэтому, конечно, мы находили выход. Дома различные тренировки были, но динамики не хватало. И сейчас очень рада тому, что разрешили заниматься спортом на открытых площадках.

Вернуться к занятиям позволил первый этап выхода из режима самоизоляции. Тренироваться можно на открытом воздухе и с соблюдением необходимых мер безопасности: соблюдать дистанцию, не использовать общий спортивный инвентарь. Совместные тренировки разрешены, но не более 2 человек.

Павел БОГАТЫРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Независимо от вида спорта общая физическая подготовка, бег — все это на открытом воздухе. В любом виде спорта можно общефизической подготовкой заниматься. Если специфика позволяет специальной подготовкой заниматься при условии двух одновременно занимающихся человек, то, конечно же, это можно делать.

Сейчас заниматься спортивной нагрузкой можно на стадионах и спортивных площадках. Групповые занятия, как и тренировки в закрытых помещениях, планируют ввести не раньше третьего этапа снятия ограничений.



