Иркутские студенты подключились к реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

Один из проектов, который они выдвигали вступил в активную фазу — это благоустройство сквера на улице Игошина.

Сразиться после учебы в футбол или баскетбол на свежем воздухе теперь смогут студенты иркутского научно-исследовательского технического университета.

Роман ГРИНЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ИрНИТУ: Все студенты объединились, прошли, проголосовали за свой объект на своей территории, заняли второе место и мы в этом году получим тот студенческий сквер, который студенты просили очень давно. Елена ФЕДОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г.ИРКУТСКА: У нас участие принимает до 40 студентов. Это дизайн-проект, выезд на дворовую территорию, отработка с жителями и представление в комитет городского обустройства. Причем часть на добровольных, а часть включается в договорные отношения с комитетом городского обустройства. Очень положительный опыт вовлечения студентов в саму деятельность.

Иркутск стал одним из первых городов, который заключил трехстороннее соглашение между Союзом студентов России, ИрНИТУ и городской администрацией. Совместными усилиями здесь уложили бесшовное спортивное покрытие, установили 42 светильника. Мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сегодня рассказывают, планируется ещё установить арт-объект — камни из музея минералогии, а вокруг высадить газон.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сегодня мы вошли уже и в федеральную программу. Да, это небольшой участок, но он уже по-взрослому работает,то есть ребята проектируют, ребята проголосовали и ребята и преподаватели и сегодня это в рамках федеральной программы будет хорошее знаковое место, пусть, еще раз повторяю и не очень большое, но с чего-то надо начинать.

Для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году было представлено 28 общественных инициатив. Из них 6 проектов предполагается реализовать к середине осени. Вот ещё один — сквер на территории бывшего ИВВАТУ. Реконструкция будет проходить в несколько этапов.

Юрий ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ГОРОДОК ИВВАТУ»: Для того чтобы войти в эту федеральную программу благоустройства общественных пространств и старшие домов и совет ТОС провел очень большую работу в течение 1,5 лет. Нужно было победить в конкурсе городских проектов, что было зимой сделано при очень активном участии жителей нашего городка.

Работы по приведению дороги в надлежащий вид планируют завершить в октябре. А в следующем году облагородят сам парк, который сейчас заброшен. Здесь появится скалодром, спортивные дорожки, детская игровая площадка в виде корабля и амфитеатр.

