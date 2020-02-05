Иркутские студенты активно включились в работу на площадке ледового центра «Байкал»

В столице региона порядка 150 студентов крупнейших иркутских вузов и ссузов будут трудиться на площадке ледового центра «Байкал», который возводят для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Бойцы стройотрядов уже приступили к работе. Они выполняют штукатурно-малярные работы, кирпичную кладку, участвуют в сборке мебели, убирают мусор, разгружают стройматериалы. В планах привлечь для помощи еще больше профессионально-ориентированной молодежи. Работу студентов на площадке сегодня проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Пообщался с бойцами. Глава города отметил: стройотрядовцы не один раз подтверждали, что им можно и нужно доверять серьезные объекты. И здесь, на строительстве ледового дворца, они получают хороший опыт.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я хочу отметить, что ребята активно интегрируются, встраиваются, помогают. Ведь это тоже непростая вещь. Более 100 человек — студентов из разных вузов, ссузов — организовать, одеть, обуть, озадачить работой. И еще очень важно, чтобы результат от этой работы был. И еще очень важно, что на сегодня результат есть, молодцы ребята, руководители. Самое главное — техника безопасности, качество работ, ну и чтобы задор ребята не теряли.

Работы на площадке ледового дворца «Байкал» уже на финишной прямой. Представители иркутских стройотрядов имеют достаточные навыки для работы. И стоит напомнить, бойцы помогали в ремонте общежития ИрНИТУ, также обустраивали городской центр «Патриот».