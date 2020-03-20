Иркутские спортсмены завоевали бронзу первенства России по восточному боевому единоборству

Иркутские спортсмены завоевали бронзу первенства России по восточному боевому единоборству

20.03.20

Закрепили успех чемпионатов мира и Европы. Иркутские спортсмены Даниил Токарев и Екатерина Губанова стали бронзовыми призерами первенства России по восточному боевому единоборству. Спортсмены выиграли три награды в дисциплине «сётокан». Иркутскую область на соревнованиях представляли 9 человек. Но успешнее всех оказались воспитанники Евгения Аханьтева и Николая Че. По итогам турнира Даниила Токарева включили в состав юниорской сборной России для участия в Кубке мира. Он пройдет в Токио. Также спортсмен отправится на первенство Европы в Москву. Турниры пройдут в октябре и ноябре 2020 года. Ранее иркутяне неоднократно становились призерами мировых и европейских первенств.

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