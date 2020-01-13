Иркутские полицейские отчитались о проделанной работе в 2019 году

Плодотворная работа дала положительные результаты. Полицейские МУ МВД «Иркутское» отчитались о том, каких успехов удалось добиться за 2019 год. Значительно снизился показатель по совершению умышленных убийств, разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью. А вот уличная преступность пока остается на уровне прошлого года. Но стоит отметить, что профилактические мероприятия по выявлению точек, где торгуют контрафактным алкоголем и ведут продажу спиртного несовершеннолетним, принесли свои плоды. Изъято из оборота более ста тонн продукции. Также благодаря слаженным действиям полиции, администрации и общественности удалось пресечь торговлю никотиновыми смесями, многие крупные табачные сети отказались от их реализации. Сегодня на оперативном совещании за добросовестную работу сотрудников ведомства поблагодарил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Наша с вами совместная деятельность на протяжении прошедших 5 лет дает свои результаты. Этот год показал значительное снижение показаний практически по всем видам правонарушений.

Андрей ЖБАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ МУ МВД «ИРКУТСКОЕ»:

Острым остается вопрос профилактики и раскрытия преступлений по хищению денежных средств дистанционным способом при помощи интернет-ресурсов. В этом плане нам много предстоит работать. Предстоит работать над профилактикой и раскрытием преступлений, таких как карманные кражи. Есть позитивные моменты по раскрытию преступлений с незаконным оборотом наркотиков.