Иркутские комедианты предсказали перенос «Евровидения-2020»

Видео на эту тему сняли и выложили за день до отмены конкурса. Правда, изначально ролик готовили в поддержку российской группы «Little Big», которая должна была представить нашу страну в Роттердаме. В нем юмористы коллектива «ГудНайт шоу» исполнили танец из клипа на песню «Uno», который недавно стал самым популярным из всех представленных участниками «Евровидения». Придумывая идею для пародии, артисты, недолго думая, решили станцевать в защитных костюмах. Этим они обыграли злободневную тему отмены массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Музыкальное видео собрало 33 миллиона просмотров. Сам конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Но в итоге мероприятие перенесли на 2021 год.