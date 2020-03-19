Иркутские кёрлингистки завоевали бронзу Зимней Спартакиады учащихся России

Женская сборная Иркутской области по кёрлингу заняла третье место на соревнованиях в рамках X Зимней Спартакиады учащихся России. Турнир завершился накануне в Сочи. В нем участвовали 14 команд со всей страны. Полуфинальную встречу иркутянки проиграли будущим победителям — команде Краснодарского края. А вот в матче за третье место подопечные Анны Трухиной разгромили сборную Самарской области — 8:1. Добавим, для иркутского кёрлинга — это не единственный успех на Зимней Спартакиаде. Днем ранее золото взяла мужская сборная Приангарья.