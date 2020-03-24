Иркутские каратисты завоевали бронзу первенства России по восточному боевому единоборству

Закрепили успех чемпионатов мира и Европы. Иркутские каратисты Даниил Токарев и Екатерина Губанова стали бронзовыми призерами первенства России по восточному боевому единоборству. Спортсмены выиграли три награды в дисциплине «сётокан». Свои медали единоборцы успели завоевать буквально за день до отмены спортивно-массовых мероприятий по всей стране. А во время внезапного перерыва они продолжают оттачивать навыки и готовиться к новым вызовам.

Таким приемом иркутский каратист Даниил Токарев победил одного из соперников на первенстве России по восточному боевому единоборству. В свои 15 он уже неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы, также выигрывал соревнования в составе сборной России. Чтобы вновь попасть в главную команду страны, Даниилу нужно было успешно выступить на подмосковном турнире. Что он, собственно, и сделал. До золота не дотянул, зато, став третьим, задачу минимум выполнил.

Даниил ТОКАРЕВ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ-2020 по ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ: Это были самые важные мои соревнования за весь год. Потому что это был отбор на Кубок мира в Японии и первенство Европы в Москве. Поэтому было необходимо стать призером. Чтобы выйти в финал, нужно было провести три боя, первый бой я завершил досрочно, за десять секунд, второй тоже досрочно, за 30 секунд, и третий бой был самый сложный, напряженный, но там я одержал победу и вышел в полуфинал.

Аналогичный результат показала и усольчанка Екатерина Губанова. На этих соревнованиях спортсменка также выполнила норматив кандидата в мастера спорта. На первенстве она провела четыре боя, проиграв лишь в полуфинале.

Екатерина ГУБАНОВА, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ-2020 по ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ: Все бои были очень сложными. Самый сложный был за выход в финал со спортсменкой из сборной России. За 30 секунд до конца боя было очень важно получить еще один бал, чтобы соперница его не забрала.

Высокий уровень подготовки иркутских каратистов отмечают и опытные спортсмены. Они сдавали на черный пояс у ведущих японских сэнсэев.

Эдуард БАЛЬЖИНИМАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это у них уже не первые соревнования. До этого они были в пятерке, в восьмерке, удача не всегда улыбалась. Но была проделана хорошая, упорная работа, и результат, соответственно, такой.

Сейчас у Даниила и Екатерины внеплановые каникулы. Соревнования хоть и остановили, но тренировки продолжаются. Впереди не менее важные вызовы. Уже в октябре в Токио пройдет Кубок мира. А в ноябре они отправятся на первенство Европы в Москву. Каратисты надеются, что турниры все-таки не отменят. А чтобы занятие прошло успешно, спортсмены ежедневно самостоятельно чистят помещение. До и после тренировки.



