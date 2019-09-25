Иркутские каратисты отобрались на чемпионат мира по всестилевому карате

Это стало известно после выступления наших спортсменов на Всероссийских играх боевых искусств. Они завершились на днях в Анапе. А сегодня сразу с самолета наши бойцы собрались на первую тренировку.

С самолета сразу в зал. Из Анапы спортсмены прилетели рано утром. Всероссийские юношеские игры боевых искусств ежегодно собирают сильнейших бойцов. Наши выступали по всестилевому карате. Роман Малов и Даниил Ашуров сумели отобраться на чемпионат мира. Он пройдет в ноябре в Москве. А пока разбор ошибок. Первый вывод — работать над выносливостью.

Роман МАЛОВ, ЧЛЕН СБОРНОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Порой поединки были по 10 минут. Потому что были очень сильные спортсмены, равные. И судьям очень трудно было определить победителя. И приходилось по несколько боев выстаивать. Поэтому тренированность спортсмена играла очень важную роль.

Тренеры говорят, что не хватило немного опыта. Всестилевое карате как вид спорта в России существует буквально два-три года. Оно объединяет в себе разные направления этого боевого искусства. Поэтому в правилах соревнований учитывают все нюансы. И здесь спортсмену важно успеть встроиться в новый формат.

Петр НЕУПОКОЕВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Многие по старинке дерутся еще, как привыкли. Единоборства и карате в целом — это такой живой вид единоборств. Он постоянно развивается. Постоянно появляются новые спортсмены, у которых новые фишки, свои стили. И нужно соответствовать. А для этого нужно развиваться. И поэтому нужно больше тренировок.

Сегодня почти каждый регион может похвастать сильными спортсменами. Конкуренция высокая. Поэтому к предстоящему чемпионату мира иркутяне будут готовиться с утроенной силой.