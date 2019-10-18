Иркутские каратисты достойно представили область сразу на трех турнирах

В подмосковном Одинцово 11 и 12 октября воспитанники спортивного клуба «Фудо-Джитсу» стали победителями и призерами чемпионата, детского кубка и кубка Европы по традиционному карате.

Успешно выступили как старшие, так и младшие. Задача перед бойцами региона была поставлена непростая: сначала попасть в состав сборной России, а потом проявить себя на трех международных турнирах. Нашей команде противостояли сильнейшие каратисты со всего Старого света. В состав главной команды страны вошли 70 спортсменов из Иркутской области. Многие представляли клуб «Фудо-Джитсу». 54 бойца вернулись с медалями.

Самый юный чемпион европейских соревнований — Степан Кочев. В восемь лет он показывает пример настоящего трудолюбия. На шестом детском кубке Европы Степан победил в кумите.

Степан КОЧЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ VI ДЕТСКОГО КУБКА ЕВРОПЫ по ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЕ: У меня были успехи сначала маленькие. Мы ездили только на городские соревнования в Иркутск, там у меня были не самые сильные достижения. Я опыт получал, но медали не выигрывал. Потом опыт у меня развился, техника стала лучше, и я начал ездить на соревнования и выигрывал.

Занял первое место в кумитэ и Виталий Ощепков. Ему не было равных среди детей 11-12 лет. Виталий признается: успеха бы не достиг без помощи друзей и тренеров. Ведь воспитанники клуба — одна команда. Они отрабатывают приемы и после тренировок. И даже в школе на переменах.

Виталий ОЩЕПКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ VI ДЕТСКОГО КУБКА ЕВРОПЫ по ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЕ: Помогаем друг другу, подсказываем. Учимся в одной школе, кто-то в другой. Но мы хорошо общаемся друг с другом. Помогаем.

Европейские турниры в России в Подмосковье прошли впервые. На них был жесточайший отбор. По словам руководителей клуба, нашу сборную не подвел никто. Так, лидеры иркутской команды Даниил Ашуров и Геннадий Голубчиков дошли до финальных поединков на чемпионате Европы, где встретились с лидерами мирового рейтинга.

Петр НЕУПОКОЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ФУДО-ДЖИТСУ»: Спортивных сложностей как таковых не было. Они все готовы хорошо, и вообще я уже давно говорю, и не только я об этом говорю, а все руководство сборной так считает. Нашим российским спортсменам уже давно пора перестать стеснятся иностранных бойцов и думать, что они хуже подготовлены. Время это уже давно прошло. И теперь наши бойцы самые сильные в мире. И готовы выступать на соревнованиях разного уровня и выигрывать на них без стеснения.

Конец года обещает быть насыщенным. Впереди у иркутских спортсменов новые международные и всероссийские турниры, на которых они будут одними из главных фаворитов.