Иркутские кадеты дали присягу

День, который юные школьники-новобранцы запомнят на всю жизнь. Сегодня торжественную присягу дали учащиеся Иркутского кадетского корпуса. В этом году учебному заведению исполняется 20 лет. Что поменялось за эти годы и какие дисциплины лежат в основе обучения будущих защитников Родины, расскажем далее.

Сегодня важные слова многие юноши сказали впервые. Теперь они кадеты, а значит, должны следовать той клятве, которую дали на торжественной присяге. Ее произнесли сегодня более 80 человек. Новобранцам, в том числе, вручили специальный знак — кадетские кресты, знаменующие вступление в кадетское братство.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Кадетам в нашей стране уже 300 лет. Но в последнее время в Российской Федерации снова кадетское движение, кадеты востребованы. Потому что очень сложная, непростая международная обстановка. И на вас, на тех, кто вырастут защитниками Родины, будет возложена очень серьезная, большая государственная задача.

Кадетский корпус рассчитан на 120 человек. И конкурс на поступление в последние годы внушительный – 7-8 человек на место. В основном принимают семиклассников, но если есть вакантные места в классах для детей постарше, там тоже ведут набор. В приоритете при поступлении успешная учеба и физическая подготовка, а также хорошие результаты социально-психологического тестирования.

Юлия ЧИКМАРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА: Программа стандартная, конечно, есть и специфические предметы. Основы военной службы наши ребята изучают. На уровне основного образования мы изучаем углубленно предмет математика, а на уровне среднего образования — социально-математический профиль у нас в корпусе.

Иркутский кадетский корпус в этом году отмечает 20-летний юбилей. Директор учебного заведения отмечает: приоритетная задача все это время — это качественное обучение и желание вырастить достойных для страны людей.

Сергей ДОВГОПОЛЫЙ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА им. П.А. СКОРОХОДОВА: Достичь — это значит, гарантированно поступать на бюджетную основу в любые самые престижные учебные заведения. Желание поступить в военное училище составляет от 95 до 98 процентов. Такова цель, которая поставлена перед нами и которую мы выполняем.

На торжественный концерт приехали, в том числе, и выпускники прежних лет. Многие отмечают: обучение в кадетском корпусе оставило память на всю жизнь. А нынешние выпускники уже живут с теми мыслями, которые заложила в них служба, присяга и обучение в специальном учебном заведении.