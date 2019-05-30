Иркутские фигуристки стали победительницами Всероссийского фестиваля «Петровский лед»

Лед тронулся и не устоял перед иркутской командой «Байкальский меридиан». Она заняла первое место на ежегодном Всероссийском фестивале массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед». Иркутянки оказались сильнее многих ведущих команд России.

Шаги, вращения, прыжки — как это легко, кажется со стороны, и как непросто на самом деле. Кате Харьковой всего 13. Фигурным катанием заболела с семи лет. Порой тренировка начинается в шесть утра, но ее это не пугает.

Екатерина ХАРЬКОВА, УЧАСТНИЦА КОМАНДЫ «БАЙКАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН»: Я сама встаю, бужу родителей, прошу, чтобы они привели меня на тренировку. Тренировки не всегда сложные, но часто ОФП сложная.

Эти дети, можно сказать, первопроходцы. Именно они начали осваивать ледовый дворец в Иркутске. До этого фигурного катания в городе, по сути, не было.

Ирина ХАРЬКОВА, МАМА КАТИ ХАРЬКОВОЙ: Для нашего Иркутска — это вообще новый вид спорта. И, когда у нас Катя подросла, мы узнали, что у нас есть фигурное катание. Просто другие виды спорта мы знали, какие у нас есть в Иркутской области, а фигурное катание — это что-то необычное, что-то эстетичное, красивое. И вот решили попробовать в такой красивый вид спорта отдать ребенка.

С 11 по 12 мая в Санкт-Петербурге именно эти дети покорили сердца жюри. Судьи отметили удачный выбор тематики и слаженность выступления спортсменов. Турнир отличается от стандартных: состязались команды, а не одиночники или пары. В соревнованиях участвовали юниоры от 7 до 15 лет. Фигурное катание — вид спорта не самый популярный за Уралом и в Сибири. Тем удивительней для многих был успех команды из Иркутска. В соревнованиях участвовали представители Санкт-Петербурга, Красногорска, Воронежа, Казани и многих других городов России. Иркутянки оказались на таком турнире впервые. Дебют оказался очень удачным.

Елена СЛАСТИНА, ТРЕНЕР КОМАНДЫ «БАЙКАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН»: Тренировались мы сколько могли и как могли, вплоть до того, что даже ледовый дворец пошел нам на уступки, и мы ночью тренировались, иногда в два часа ночи заканчивали тренировки. Большое сыграло значение то, что дети увидели, насколько классный уровень, насколько здорово все делают. Они собрались, просто молодцы!

Уже 5 июня «Байкальский меридиан» будет участвовать в «Первенстве ледового дворца». Этим турниром иркутяне завершают сезон.