Иркутские дзюдоисты Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов стали бронзовыми призерами чемпионата России

Соревнования проходили с 5 по 8 сентября в Ингушетии. Теперь спортсмены готовятся к новым, теперь уже международным соревнованиям.

Турнир, где бой за бронзу равен финалу. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин собрал сильнейших бойцов со всей страны. Мурад Чопанов выступал в весе до 66 килограммов. Он уверено победил соперников из Бурятии, Татарстана, Краснодарского края и Челябинской области. Уступил иркутянин только представителю Свердловской области, который изначально считался фаворитом турнира и в итоге выиграл его. Мурад признается: на соревнованиях он сдружился с соперниками и в финале сопереживал обоим.

Мурад ЧОПАНОВ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ по ДЗЮДО-2019: Я бы не сказал, что соревнования сложные были. Мы долго готовились к этим соревнованиям. Важность в них была для меня, прежде всего, доказать то, что я уже готов по-взрослому бороться, тем более у нас есть для этого все условия.

Это не единственный успех иркутской команды. В весе до 60 килограммов аналогично выступил Рамазан Абдулаев. Он одержал победу над соперниками из Республик Адыгея и Чечня, а также победил спортсмена из Краснодарского края. Сильнее Абдулаева был только еще один представитель Адыгеи. А команда Сибирского федерального округа, в которую входили представители Иркутской области, заняла третье место. По словам президента спортивного клуба «Мори» Эргаша Махматбекова, эти соревнования — отличная подготовка к первенству Европы, которое пройдет в начале ноября в Ижевске.

Эргаш МАХМАДБЕКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО и САМБО г. ИРКУТСКА: Эти награды — очень высокий результат для Иркутской области, потому что за последние 12 лет у наших спортсменов подобных наград не было.

В ближайшее время Мурад и Рамазан отправятся в Адлер, где у них пройдут тренировочные сборы, которые станут подготовкой к Кубку Европы. Он пройдет в октябре, после чего иркутяне будут готовиться к первенству Старого света среди юниоров до 23 лет.