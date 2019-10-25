Иркутские дзюдоисты готовятся к крупным соревнованиям

Два серебра на крупных турнирах мирового значения только за последнюю неделю. Иркутские дзюдоисты радуют болельщиков. Ирина Долгова и Махмадбек Махмадбеков вернулись с соревнований. Подробнее о развитии интеллектуальной борьбы в Иркутской области — в нашем материале.

Только вернулся с соревнований — и уже на тренировке. Серебряный призер первенства мира по дзюдо Махмадбек Махмадбеков помогает товарищам отрабатывать броски. Турнир, на котором Махмадбек в составе команды занял второе место, завершился 20 октября в Марокко. В командном турнире иркутский боец провел три схватки и все три завершил досрочно. А вот в личном зачете после победы над прошлогодним чемпионом мира среди юниоров немного расслабился и третий бой проиграл.

Махмедбек МАХМАДБЕКОВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МИРА по ДЗЮДО среди ЮНИОРОВ: В личном зачете немного ошибся, проиграл. Если честно, не очень доволен своим результатом. А в командном зачете мы вторые стали, получается, проиграли японцам. В принципе, могли выиграть, но чуть-чуть девчонки нас подвели. Но это всего лишь юниоры, сейчас буду тренироваться дальше. Ко взрослым готовиться.

Скоро Махмадбек переходит в следующую возрастную категорию — до 23 лет. В этой категории Иркутской области тоже есть кем гордиться. Через неделю на первенстве Европы в составе сборной выступят иркутяне Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов. Сейчас они на сборах в Сочи. Для Иркутской области дзюдо — базовый вид спорта, им занимаются почти 2,5 тысячи человек. 42 штатных тренера работают в 16 отделениях дзюдо по всему региону. Спортсмены Иркутской области регулярно входят в сборную страны. В середине ноября юниоры и юниорки Приангарья отправятся в Красноярск на первенство России.

Фотех МАХМАДБЕКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КЛУБА «МОРИ»: Я думаю, что наши ребята 4 человека должны попасть в члены сборной команды. Потому что у нас Басаев будет выступать в 66 кг. И 73 у нас Кудиев, тоже чемпион Сибири, и 81 у нас тоже Умаров. Я думаю, должны попасть в сборную России.

Воспитанница областной школы олимпийского резерва «Спартак» Ирина Долгова стала на этой неделе второй на соревнованиях по дзюдо, которые прошли в рамках VII летних Всемирных военных игр. Все эти турниры — важная подготовка перед главным испытанием. Следующий год олимпийский, и дзюдоисты Иркутской области просто обязаны попасть на самые важные старты четырехлетия.