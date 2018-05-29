«ИркутскАвтодор» переоборудует свою технику, чтобы помогать спасателям в случае ЧС

Муниципальные предприятия на страже пожаров. Сегодня в садоводствах под Иркутском прошли пожарные учения.

Эта сирена над садоводством «Светлое» в районе Мельничной пади сегодня звучит только в профилактических целях. Тревоги нет. Но к ней здесь готовы. На месте мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Председатель товарищества ему рассказывает: для борьбы с огнем закупили вот такие рюкзаки, установили таблички с указанием противопожарного водоема и создали добровольную дружину. Еще на вооружении садоводов — вот такая водовозка и несколько цистерн, откуда техника может брать воду.

С главой областного центра согласны и несколько десятков председателей садоводств. У них сегодня одновременно и мастер-класс, и экскурсия. Здесь, например, лекцию проводят спасатели и показывают современные средства защиты. Одни смотрят с перспективой на будущее, другие с легкой завистью — организовать такую противопожарную оборону у себя в садоводстве могут не все.

Любовь ВОРОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА САДОВОДСТВА «ЛОКОМОТИВ»: Нашему садоводству — оно у нас с 59 года, считайте. Во-первых, улицы все застроены, лезут, сужают. Ну, ранцы. Ранцы это деньги. А с оплатами очень плохо. Народ просто надо организовывать, рассказывать все это.

Тем временем на торфяниках в Плишкино начинаются непосредственно учения. По легенде возгорание сухой травы обнаружили казаки, которые патрулировали территорию на лошадях. Сразу сообщили в единую диспетчерскую службу. И вот под рев сирен на место прибывают спасатели. Им помогают муниципальные предприятия — так, Иркутскавтодор часть техники уже оснастил всем необходимым для тушения огня.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: Две оборудованы уже и рукавами, и лестницами для помощи пожарным подразделениям и уже применялись. Техника применяется постоянно -когда есть прогноз угрозы ветра более 15 метров, техника расставляется в пожарных частях и туда садятся дополнительные пожарные и применяется как техника для тушения сухой растительности и подвоза воды на пожар.

Здесь действовать нужно максимально быстро. Торф залегает на глубине пяти метров и все иркутяне прекрасно помнят, как из-за его тления на майские праздники 2016-го город заволокло дымом. Территорию проливают, подвозить воду помогает «Водоканал». Общими усилиями потушить инсценированный пожар удается меньше, чем за 10 минут.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я очень благодарен нашей службе МКУ Безопасный город, руководству второго отряда МЧС, которые работают с нами. И вы сами видите — практически на 40% с лишним уменьшилось число возгораний, которые не локализуются или локализуются с трудом, это хороший показатель, это очень важная и нужная работа.

И еще о статистике — профилактическая работа и контроль за соблюдением особого противопожарного режима сделали свое дело. С начала сезона в границах областного центра не зафиксировано ни одного возгорания сухой растительности.