Иркутская зоогалерея просит помочь

Хищникам нужно мясо. Львы, леопард, тигр и волки могут остаться без еды. Иркутская зоогалерея просит неравнодушных откликнуться.

Леопард Лепа отлично позирует, ведь когда-то он был куплен жителями для фотосессий. Потом его пытались дрессировать в цирке, но нрав оказался слишком крут.

Из-за режима изоляции зоопарки закрыты уже около двух месяцев. Пищи для животных не хватает. И Лепе, как и другим хищникам, пришлось сократить рацион.

Анна ЧЕРНЕНКО, ВОЛОНТЕР:

Раньше съедал 3-4 килограмма в сутки, сейчас уменьшили до 1,5. Это почти норма пумы, пума в 2 раза меньше. Пума съедает килограмм в сутки, и вот леопард полтора.

В Иркутской зоогалерее несколько сотен животных, всем им нужна пища. Когда посетителей нет, то нет и средств на покупку. Иркутяне приносят корма для животных, овощи, фрукты, каши. Предприниматели делятся продуктами. Неравнодушных немало. Семья Макеевых уже второй раз привозит помощь: морковь, свеклу и крупу.

Нина МАКЕЕВА:

Из подвала. А крупу купили, нам как сказали, геркулес и пшено, это мы купили. Это же наши действительно братья меньшие. У нас у самих собака. Мы специально приехали с дачи.

Сейчас в галерее вместо 4 сотрудников в день дежурит один. В одиночку со всей работой справиться непросто. К тому же зоопарк не так давно переехал на новое место. Еще не все постройки были завершены, когда начался карантин. Некоторые животные до сих пор ютятся во временных вольерах. Проблем у зоопарка немало. Но сотрудники говорят: будут выживать, несмотря ни на что, и животных в обиду не дадут. Поэтому просят помощи для тех, кто оказался не нужен в цирке, или животное приобрели в квартиру, но потом не справились. Часто сюда попадают и раненые особи из природной среды, где могли погибнуть.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОГО ЗООПАРКА:

Сейчас ситуация тяжела. Сейчас мяса запаса практически нет. На пару дней вот вчера немного привезли. Порции сократили очень сильно, хорошо, что лето. Зимой, конечно, порции сокращать нельзя. Медикаменты закупили еще на месяц вперед, люди денег немного скинули. Но по-прежнему счета не оплачены с февраля, с марта месяца. И хищники потребляют очень много мяса.

В день зоопарку необходимо 50 килограммов мяса. Причем кормить нужно сертифицированным продуктом. Сейчас его количество сокращено до 35 килограммов. Если вы хотите помочь животным выжить в такое непростое время, вы можете передать продукты или деньги. Ведь это шанс для этих животных на жизнь.



