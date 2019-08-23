Новый дом для животных. Иркутская зоогалерея переехала. Какие преимущества имеет новый зоопарк и когда его откроют, расскажем далее.

Пока эти волчата выходят на свет неохотно, чаще прячутся, ведь им только предстоит привыкнуть к новому дому. На днях Иркутская зоогалерея переехала. Ее разместили в специально возведенном строении, и теперь это полноценный зоопарк. К моменту открытия помещения оборудуют всем необходимым.

Иркутский зоопарк благоустроят совсем скоро. Здесь сделают настилы, поставят декорации и озеленят вольеры. В общем, создадут все условия, чтобы было комфортно не только посетителям, но и самим животным.

Работы по созданию нового зоопарка начали 3 месяца назад. Благодаря поддержке предприятия «Фортуна» и администрации города первый этап возведения уже завершен. Под закрытые помещения отвели более 2000 квадратных метров. Это в 4 раза больше, чем было в предыдущей зоогалерее. Еще 500 квадратных метров определили под открытые территории. Там разместят крупных зверей. С переездом не затягивают, и на сегодня выполнена большая часть работ.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Это специально возведенное сооружение, где есть и вольеры, где есть зимние квартиры для животных, где есть летние квартиры. А площадка на Иерусалимском кладбище, соответственно, будет полностью демонтирована.

В вольеры уже привезли первых зверей. Новые помещения имеют ряд преимуществ. Они организованы так, чтобы животные имели доступ к солнечному свету и чувствовали себя, как в естественной среде. А прочное стекло поможет посетителям безопасно наблюдать за жизнью обитателей зоопарка.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОГО ЗООПАРКА: Тут использованы технологии, которые во всем мире в зоопарках используются, а до Иркутска они никак дойти не могли. Здесь безопасность будет на высшем уровне. Второй вопрос — это гигиена. Здесь такие материалы использованы, которые можно очень хорошо мыть, обрабатывать, дезинфицировать. То есть это то, чего нам не хватало на старой территории.

Зоопарк официально начнет работу с 29 августа. Но в честь переезда иркутяне смогут раньше познакомиться с животными. 25 августа зоогалерея примет первых посетителей. Весомый повод прийти — возможность увидеть необычного зверя из юго-восточной Азии — бинтуронга Бэлль. В нашем городе он до понедельника, затем уедет в Краснодар. Адрес нового иркутского зоопарка — улица Карла Маркса, 50. И там ждут всех любителей животных!