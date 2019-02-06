Иркутская зоогалерея начала продавать животных, чтобы расплатиться с долгами

А скоро пернатых и четвероногих питомцев и вовсе нельзя будет увидеть на привычном месте.

Добрым и приветливым животным в скором времени придется покинуть свое привычное место. Их дом переезжает. Тут все друг другу родные. И животные это понимают. Обезьяна из тропических мест часто просит работников зоопарка поиграть со своими соседями. И ей в этом не отказывают. А вот попугай Боди держит дисциплину под контролем, следит за порядком в лесном царстве. И при виде его даже волки успокаиваются.

Но вот последние события даже животных взбудоражили. Зоогалерея начала продавать своих питомцев. Один из них стоит 150 тысяч рублей. Ищут новых хозяев и вот таким птицам. Необходимость возникла из-за долга в 400 тысяч рублей. Сейчас зима, посетителей мало, упал и доход. Можно бы сказать, что все решаемо, но еще и помещение нужно освободить до мая 2019 года. Ведь лесное царство находится на территории историко-мемориального комплекса.

Людмила ИВУШКИНА, ДИРЕКТОР ЗООГАЛЕРЕИ: Долги копятся, это нормальная ситуация. Они не взялись вот ниоткуда вдруг у нас. Каждую зиму мы работаем в долг, это из в года в год повторялось. Зимой мы работаем в кредит, а летом отдаем все долги и копим на следующую зиму, и это всегда было нормально. Но последние три года было все тяжелее и тяжелее свести баланс. И вот получается, что лето у нас в принципе под вопросом. Поэтому прежде чем думать о переезде, нужно рассчитаться с долгами за свет и за еду, которые мы наели за зиму.

Первых питомцев уже купили. А вот вопрос переезда остается открытым. По решению суда съехать галерея должна была еще в 2015-м. Предложений от администрации было несколько, например Иркутск-II, но владельцев животных не устроили условия.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Это наше городское учреждение дополнительного образования детей, и понятно, что размещение, это второй Иркутск, это рядом с парком Комсомольский и ДК Гагарина, понятно, что размещение на территории нашего учреждения возможно только в одном случае, когда сама зоогалерея становится подразделением нашего учреждения.

Сейчас как о подходящей площадке говорят об участке в районе авторынка на «Фортуне». Пока переговоры продолжаются. А Иркутская зоогалерея открыла сбор денег в соцсетях, чтобы покрыть долги и накормить животных.