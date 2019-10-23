Иркутская таможня рассказала об изменениях и новшествах в службе

Древесина, целлюлоза и металлы — по-прежнему основные товары, которые экспортируют из Иркутской области. Леса стали вывозить больше, но уже обработанного, а не круглого, доля которого снизилась до 20%. Главным торговым партнером региона остается Китай, при этом за последний год ввезли товаров из Поднебесной вполовину больше, чем в прошлом, а вот вывезли на 20% меньше. Иркутская таможня сегодня рассказала об основных итогах, а также изменениях и новшествах в службе. Цифровые технологии распространяются все больше, теперь подать декларацию в электронном виде в любой таможенный центр может каждый предприниматель, где он зарегистрирован — неважно. Декларации выпускают автоматически, без участия инспекторов, которые сейчас больше сосредоточены на досмотрах.

Андрей НОВОСЕЛЬЦЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ: Достаточно большое количество деклараций стало выпускаться уже без участия инспектора. То есть система, в нее зашиты алгоритмы контроля, которые позволяют обработать таможенную декларацию, и при отсутствии рисков каких-либо система сама принимает решение о выпуске таможенной декларации. То есть субъективный фактор сведен к минимуму.

В честь Дня таможенника, который отпразднуют в России в пятницу, благодарностями начальника Иркутской таможни сегодня отметили представителей средств массовой информации, в том числе шеф-редактора нашей программы Анастасию Байдракову за высокий профессионализм и объективность.