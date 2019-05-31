Иркутская школьница выиграла два бесплатных билета в Сочи и обратно

Девочка участвовала в конкурсе детских рисунков, который организовали авиакомпания «ИрАэро» и подмосковный аэропорт «Жуковский». Свои работы прислали десятки участников из Москвы, Подмосковья, республики Тыва, Иркутской области и даже Белоруссии. Юным художникам от 2,5 до 12 лет. Итоги конкурса подвели на этой неделе, и среди призеров оказалась одна иркутянка. 7-летняя Маргарита Барайщук с рисунком «Ночной Иркутск, небо над островом Конный» заняла второе место. Приз автору вручили сегодня в офисе авиакомпании. Это билет в Сочи и обратно. И если остальным номинантам подарили полет из Жуковского, то Маргарите и ее маме дорога оплачена прямо из Иркутска. Им остается выбрать дату и отправиться на отдых.

Маргарита БАРАЙЩУК, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА РИСУНКОВ «Я РИСУЮ НЕБО»: Мне мама немножко помогала сделать облачка и самолет объемный, а колесо обозрения, деревья и цветочки я нарисовала сама. И все разукрасила. Я очень обрадовалась, когда мне мама сказала, что я выиграла второе место, и я сразу решила, что полечу с мамой. Александр МАКИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК АВИАКОМПАНИИ «ИРАЭРО»: Авиакомпания «ИрАэро» уже исторически выполняет каждый год, каждое лето рейсы в Сочи, тем более рейс круглогодичный. А также мы выполняем рейсы в Геленджик, Краснодар, Анапу. И впервые нынче из московского филиала, из аэропорта «Жуковский» мы открыли рейсы в Симферополь, Анапу, Сочи.

Все работы участников можно посмотреть на сайте аэропорта «Жуковский». В конкурсе было три номинации, и теперь победители будут бороться за главный приз. Лучший рисунок появится на почтовых конвертах.