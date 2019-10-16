Иркутская школа «Инфабрика» научит, как продвинуть бизнес онлайн

Что такое таргетинг, какими качествами обладает продающий текст и как продвигать свой бизнес онлайн? Маркетинг в социальных сетях — тот самый SMM — это целая наука со своими законами, нюансами и тайнами. Уже почти три года в Иркутске работает школа для тех, кто хочет освоить SMM на практике.

Яна — главный администратор в медицинском центре. В школу «Инфабрика» пришла, когда захотела освоить новый способ дохода: стать специалистом в сфере SMM, то есть маркетинга в соцсетях и начать зарабатывать удаленно, продвигая компании в интернете. В начале обучения взялась за продвижение бренда — страницы врача-стоматолога в инстаграме. Вместе с командой преподавателей школы разработала концепцию, выявила целевую аудиторию, придумала рубрики, запустила рекламную кампанию. И вот SMM-специалист защищает дипломный проект.

Яна КОВАЛЕНКО, ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ «ИНФАБРИКА»: Я только здесь, в «Инфабрике», узнала, что видео в инстаграм можно выкладывать не только форматом квадрат, но и горизонтально. Для меня в принципе все темы были новые. Я как пользователь инстаграма была очень непосвящена, таргентинг — для меня новое слово, лидогенерация и прочее. Вообще все было в новинку и все было полезно.

Школе скоро исполнится три года. Ее выпускниками стали уже 160 человек. Кто-то приходит, чтобы продвигать свой бизнес: от салона красоты и автомобильных центров до апитерапии и телевизионных программ. Кто-то, чтобы обрести новую профессию. Есть и ученики, развивающие в интернете социальные проекты. Преподавателей здесь называют практичерами, все они, в первую очередь, практикующие специалисты. Писать продающие тексты научит журналист, о визуальном контенте расскажут профессиональный фотограф и глава студии графического дизайна. А запустить рекламу в соцсетях поможет директор SMM-агентства. Но пошаговую инструкцию по развитию бизнеса здесь не выдают. Каждый ученик разрабатывает уникальную концепцию с помощью профессионалов. Так бренды становятся более узнаваемыми и успешными.

Лора КУЗНЕЦОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ «ИНФАБРИКА»: Это актуально и да, социальные сети — это сейчас один из главных инструментов коммуникации, но наша задача — дать больше смыслов, чтобы начали думать и думать глубже, разносторонне над своим проектом, над своим бизнесом. Лекций у нас минимум. У нас всего 8 общих занятий за два месяца, а все остальное время — это работа самостоятельная и индивидуальная. Очень много индивидуальной работы. С каждым практичером, с некоторыми и по два раза люди встречаются, индивидуально прорабатывают моменты, аспекты своего бизнеса.

В понедельник обучение начнет 18-я группа «Инфабрики».