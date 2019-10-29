Иркутская сборная готовится к чемпионату России по контр-страйку и доте

У этого молодого вида спорта многомиллионная фан-база по всему миру, призовые фонды турниров достигают шестизначных цифр, и все больше детей хотят заниматься именно им. Киберспорт – соревнования по компьютерным играм. Иркутская сборная сейчас готовится к чемпионату России по контр-страйку и доте.

Полная концентрация, молниеносная реакция, четкие отработанные движения, взаимодействие в команде и ежедневные тренировки. В школе киберспорта все эти качества можно называть одним словом — скилл. Как и в любом другом виде спорта, начинающему атлету необходимо следовать командам тренера.

Михаил ГУБАЙДУЛИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ШКОЛЫ КИБЕРСПОРТА: Главное, чтобы ученик не думал, что он приходит и тренер все за него сделает. То есть если он и сам этого хочет, к этому стремится, то он будет развиваться.

В школах киберспорта не только учат профессионально играть, также здесь следят за физической активностью и большой упор делают на обучение работе в команде.

Екатерина МАКСИМОВА, ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ КИБЕРСПОРТА: Перспективного игрока могут взять в команду, если он умеет выстраивать отношения. То есть это история про то, чтобы не просто оттачивать свое мастерство, скиллы, а научиться быть членом команды и в то же время достаточно самостоятельным человеком, чтобы принимать решения в ходе игры.

Часть детей самостоятельно приходят в школу киберспорта, чтобы развиваться, часть приводят родители, потому что одобряют выбор ребенка и верят в то, что в этом виде спорта есть большие перспективы.

Вадим ВЛАДИМИРОВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ КИБЕРСПОРТА: Плюсы – это, прежде всего, развитие навыков, командных навыков, это сброс агрессии. Ни на одном киберспортивном соревновании нет драк ни среди участников, ни среди болельщиков. Это хорошая разгрузка, это хорошая тренировка моторики, памяти. В общем, общий тонус развивается.

Не все любители игр стремятся стать киберспорстменами. Кто-то любит проходить сюжетные игры и транслировать это в интернет. Таких людей называют стримеры. В школе киберспотра могут научить и этому.

Алексей ЛЯПУНОВ, НАЧИНАЮЩИЙ СТРИМЕР: Я хотел бы научиться, как правильно записывать летсплеи, как стримить, дикцию может свою улучшить. Я хочу просто чего-то добиться в жизни и доказать, что даже в играх можно добиться и успеха, и славы, и даже зарабатывать.

В Иркутске киберспорт находится на самом начальном этапе развития. Но амбиций нашим спортсменам не занимать. За плечами иркутской сборной уже участие в нескольких региональных соревнованиях. Из ближайших это студенческий турнир по контр-страйку, финал которого пройдет в Москве, призовой фонд — миллион рублей. После него одно из самых масштабных событий в мире киберспорта – Кубок России. Болеем за наших.