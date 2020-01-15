Иркутская полиция познакомит студентов со службой

Посмотреть на работу сотрудников МВД изнутри и почувствовать себя настоящими полицейскими смогут участники Всероссийской акции «Студенческий десант». С 20 по 24 января студенты средних и высших учебных заведений посетят различные подразделения полиции. Это и главное следственное управление, и центр специального назначения «ГРОМ», и центр кинологической службы главного управления МВД. Они пройдут обучение в выбранном подразделении и сделают выбор, хотят ли они работать в полиции, когда закончат учиться.

Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В течение всей следующей недели 9 подразделений полиции, самых разных подразделений будут рады принять группы студентов для того, чтобы наглядно поделиться тем, чем они занимаются много лет, рассказать о достоинствах этой службы, рассказать какие-то интересные моменты, чему-то научить полезному. И в дальнейшем оставить самые хорошие впечатления для студентов, чтобы, возможно, они через некоторое время после окончания вузов вернулись в эти подразделения, надели погоны и наравне начали нести эту нелегкую службу.

Елизавета ТРОФИМОВА, СТУДЕНТКА 1 КУРСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ:

Прежде всего, я пришла сюда узнать об отраслях МВД. Я сама хочу посвятить себя этому делу, если, конечно, получится у меня, поэтому эта информация мне будет полезна.