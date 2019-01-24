Иркутская отшельница скитается после детского дома уже второе десятилетие

Героиня следующего нашего материала живет в самодельной пещере. Ее землянка находится в пяти минутах езды от Иркутска. Причем спрятано жилище отшельницы от любопытных глаз вполне надежно — в горе. Съемочной группе стоило немалых усилий разыскать девушку и узнать, почему она в XXI веке живет, как в каменном?

Пока про место, которое нашей съемочной группе еще только предстоит найти, знаем немного. По сути, только направление. Задача — найти пещеру в горе, где могут жить люди. Поиски с мощью беспилотника положительного результата не дали. Ищем по старинке, идем по следу.

Наше внимание привлек собачий лай. Видим землянку. Подходим ближе. Нас встречает хозяйка животных. Общаться с нами у отшельницы нет ни желания, ни времени. Нужно успеть заготовить дрова для отопления жилища. За работой и разговор складывается. Хозяйку дома зовут Ольга. Живет здесь уже не первый год. Отшельнический образ жизни — мера вынужденная. Неблагоустроенное отверстие в холодной земле — единственное место, где одинокая женщина нашла приют.

Заходим внутрь. Землянка вполне просторная, неосвещенная, есть печь, она, по рассказам хозяйки, спасает от холода. На окнах самодельные стеклопакеты. Есть умывальник, кухня, кровать. К слову, построено на совесть, где-то четко прослеживается инженерная мысль, бревна сложены профессионально.

Оказалось, что Ольга не отшельница и не одинока. В подтверждение романтическая надпись на стене: «здесь живет любовь». На первый взгляд, все складывается нормально, повсюду мягкие игрушки, кровать аккуратно заправлена, на подушке мирно спит кошка — картина идиллически красивая. И все, правда, было бы нормально, и картина действительно была бы идиллическая, красивая, НО… Ольга в самодельной пещере живет вынужденно. Скитается она после детского дома, без своего угла уже второе десятилетие.

Но Ольга на жизнь не жалуется. Все в ее руках. Есть мечта — восстановить паспорт и устроиться на работу, чтобы не перебиваться случайными заработками. Тогда будет легче. Печально, что история девушки не единственная. Говорит, многие ее знакомые сейчас в аналогичной ситуации. И практически все когда-то жили в своих квартирах. Теперь же приобрели неприятный статус «бездомного».

Мы обратилась в службу социальной защиты. Нашей героине обещали помочь восстановить утерянные документы.