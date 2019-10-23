Иркутская область за три года почти удвоила валовый региональный продукт

Наш субъект единственный, который смог достичь такого показателя. О результатах своей работы за 4-летний губернаторский срок рассказал глава Иркутской области Сергей Левченко. Он стал первым гостем в клубе публичной политики в новом сезоне. В самом начале губернатор представил сравнительную презентацию в цифрах с 2015-го года. Еще одно достижение региона — возросли инвестиции в область. Это один из лучших показателей в России. Рост отмечен и в официальной прибыли предприятий, которые находятся на территории Приангарья. После презентации участники клуба смогли задать самые острые вопросы гостю. В том числе, многих интересовали и дальнейшие политические планы Сергея Левченко, пойдет ли он на выборы в 2020 году?

Павел СТЕПАНОВ, МОДЕРАТОР КЛУБА ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ:

Что скрывать, на прямых выборах с вами сложно. Вы в 2015 году всенародно избранный губернатор. Любая персона, которая возглавляет орган власти, такого опыта, как вы, не имеет и такой поддержки населения. Как думаете, есть ли та персона, которая может составить конкуренцию?

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Со мной действительно трудно бороться на прямых выборах, на кривых выборах, наверное, можно. И я допускаю любые кривые выборы. И я что-то не припомню, чтобы у меня когда-то были слабые противники, они всегда были сильными, и я почти всегда выигрывал. Поэтому если будет сильный, я буду только рад.