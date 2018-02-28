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Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край будут развивать преподавание бурятского языка

28.02.18

Представители этих регионов в Улан-Удэ подписали трёхстороннее соглашение. Документ предполагает создание единого образовательного пространства в области преподавания бурятского языка.

 

Так же включили литературу. В Иркутской области такие предметы включены в программы 54-х общеобразовательных организаций в семи муниципалитетах. Его изучают более трех тысяч 600- от школьников. Около 1,5 тысяч ребят посещают факультативные занятия.

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