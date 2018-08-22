Иркутская область присоединилась к празднованию дня Государственного флага России

В регионе прошли торжественные мероприятия, флэш-мобы и концерты, а также первый автопробег автомобилей цветов российского триколора.

Огромный триколор сегодня развевается в сквере имени Кирова. Полотно держат десятки волонтеров. Через несколько минут под таким знаменем шествие двинется к вечному огню. Во главе колонны — губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Отмечает: возрожденный триколор — это символ мощи и крепости России. В Приангарье тоже возрождают лучшие традиции. В регионе вводится система государственного планирования на ближайшую пятилетку.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы надеемся, что после того, как мы ее утвердим, подготовим, каждый житель Иркутской области будет знать перспективу своего района, своего города на перспективу пять лет и это будет основанием для того, чтобы сверять свои позиции, сверять то, что делает власть с теми желаниями, которые есть у людей, живущих здесь.

Российский триколор заменил красное полотнище с серпом и молотом над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Спустя три года в этот день был учрежден государственный праздник. Один из главных в стране — повод вспомнить историю и объединиться на благо государства.

Анатолий СТРЕЛЬЦОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА: Нам очень хочется сегодня быть вместе. Времена никогда не были для России простыми, но нас объединяла любовь к нашей державе, а символом нашей державы всегда являлся флаг и гимн.

Российские флаги сегодня реют и на площади у стадиона «Труд». Здесь представители национальных центров, ветеранских, общественных и спортивных организаций. Кульминацию действа — улицу Ленина перекрывают для автопробега. Десяток автомобилей цветов флага выстраиваются для того, чтобы сделать круг почета по центру Иркутска.

Дмитрий, УЧАСТНИК ФЛЭШ-МОБА: — Добавили в группу в вотсапе и решил поучаствовать. Впервые участвую. Что-то охото нового чего-то.

— Чувство патриотизма, то есть?

— Да, конечно, огромное.

Чувство патриотизма в душах и у тех, кто сегодня физически ощутил себя частью страны. Молодежь областного центра выстраивается в огромные буквы — Россия. Красные, словно нижняя полоса триколора, бойцы Юнармии.

Юлия ЖДАНОВА, УЧАСТНИЦА ФЛЭШ-МОБА: Создалась сама организация юнармия, мне понравилась идея и я решила туда записаться. Вступила. Мне очень нравятся мероприятия и вот такие праздники грандиозные, масштабные+Гордость какая-то! Радость. И немного патриотизма, потому что ты приходишь на праздник, который много значит для всей России.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, сегодня проходят в разных городах Приангарья. В областном центре праздничные мероприятия завершатся концертом на Юности и мотопробегом байкеров с флагами страны.