В этом виде спорта соединились скорость, внимание и стратегическое мышление. Спортивное ориентирование любят и взрослые, и дети. В выходные Иркутская область присоединилась к массовому всероссийскому старту «Российский азимут».

На старте одна из младших возрастных групп — девочки 10-12 лет. Участникам уже раздали карты местности, но открыть их можно только по команде ровно за минуту до старта. Вот карты открыты, 60 секунд на выбор маршрута — и вперед, искать контрольные точки. Массовые соревнования проводят в дисциплине «кросс-выбор» — это значит, каждый сам решает, в каком порядке проходить КП. Не забыть проколоть личную карточку — и бегом к следующему пункту. Младшим участникам нужно собрать 8 или 10 точек, взрослым — до 22-х. Чтобы победить, нужно построить оптимальный маршрут, и не всегда он будет самым очевидным. В итоге все решает скорость.

Николай КАВАНДИН, ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2003-2004 г.р.: Маршрут я построил довольно трудный, так как не досчитался на одно КП, пришлось убегать на бульвар Гагарина. Поэтому получилось больше, чем у моих соперников. Непредсказуемый этот вид спорта, ты каждый раз выходишь на старт, на дистанцию, и у тебя абсолютно разные карты, абсолютно разный набор КП.

Николай Кавандин — победитель в группе М16, недавно вернулся с чемпионата мира по ориентированию среди школьников. Привез оттуда счастливую футболку — обменялся с чемпионом Швеции. Считает, талисман уже помог. Всего от области на чемпионат ездили 4 команды, в том числе три — сборные, которые представляли одну школу. Спортивное ориентирование — один из самых демократичных видов спорта, говорят спортсмены. Заниматься им можно в любом возрасте, особая подготовка не нужна.

Андрей ПАВЛОВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ: Нам не нужны спортивные объекты, мы можем начать заниматься где угодно. Можем в городской местности, можем в лесной местности, и дисциплины бывают различные. Бывают дисциплины кроссовые, лыжные, велосипедные. У нас отдельно развит вид дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Люди принимают участие со всеми отклонениями, какими только можно, и они вполне показывают результаты, проводятся международные соревнования. И все это проводится в той среде, где мы постоянно с вами живем.

В массовых соревнованиях участвовали более 600 участников со всей области: Братска, Черемхово, Усолья, Усть-Орды. Многие города представляло по несколько детских команд. Ориентирование в Иркутской области активно развивается. Летом команда Иркутского госуниверситета будет участвовать в чемпионате Европы среди студентов, он пройдет в Чехии, есть и личные достижения.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наша воспитанница иркутской школы по спортивному ориентированию принимала участие в Красноярске в зимней Универсиаде всемирной, поэтому иркутские ориентировщики — одни из сильнейших в Сибири и достаточно серьезно котируются на российском, мировом уровне.

Попробовать свои силы в ориентировании может каждый. «Российский азимут» — ежегодный старт, как «Лыжня России» или «Кросс нации». Он проходит по всей стране в конце мая. Все, что надо для участия, заранее зарегистрироваться.