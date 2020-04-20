Иркутская область присоединилась к марафону #оставайсядонором

Национальный день донора крови сегодня отмечают в России. Но в этом году станции переливания испытывают нехватку в донорах: из-за режима самоизоляции сдавать кровь стали меньше. Сегодня по всей стране стартовал трехдневный марафон #оставайсядонором.

Каждый год 20 апреля у здания правительства Иркутской области работает передвижная станция переливания крови. Только в этот раз здесь все немного по-другому. Между людьми дистанция полтора метра, перед входом в мобильный пункт обработка рук, а внутрь пускают только по два человека. Сейчас станция как никогда нуждается в донорах. Вузы и многие организации перешли на удаленку, так что выезды к ним прекратились. Да и сами люди стали реже приезжать на Байкальскую, 122.

Максим ЗАРУБИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ: Удается в настоящее время обеспечивать всеми необходимыми компонентами крови всех пациентов, отказов нет. Ну а количество доноров компенсируется более тесным взаимодействием с руководителями предприятий, с мэрами территорий, где мы расположены. Эту акцию мы считали бы успешной, даже если бы пришел один донор, но мы видим, что доноров больше, и это хорошо.

В самой процедуре нет никаких изменений: сначала экспресс-анализ на гемоглобин и определение группы крови. Вот только в анкете появились новые вопросы: были ли вы в контакте с инфицированными коронавирусом? Не находитесь ли на карантине? Сергей сдавал здесь кровь ровно год назад. Теперь намерен не ждать следующего дня донора и приехать на станцию через два месяца.

Сергей СЕЛИН, ДОНОР КРОВИ: Сейчас время такое, что нужна кровь. Мне СМС приходила еще, что нужен донор. А так вот рядом с работой, поэтому зашел в обед.

Сегодня в мобильном пункте кровь сдали 20 человек. А на Байкальской, 122 доноров ждут каждый день с 8 утра.



