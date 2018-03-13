Иркутская область получит деньги на создание дополнительных мест в Яслях

Более 1 млрд 150 тыс рублей получит Иркутская область на создание дополнительных мест в Яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Межбюджетный трансферт из федеральной казны будет осуществлен по программе «Развитие образования». Соответствующий приказ подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Транш разделен на два года. В 2018-ом году Приангарье получит 623,5 тысячи рублей и чуть меньше — 535 в следующем. Как отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко максимальная потребность сконцентрирована в крупных муниципальных центрах – городах Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Ангарском городском округе, Шелеховском, Слюдянском, Тайшетском и Иркутском районах.