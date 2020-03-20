Иркутская интегрированная студия «О» проведет прямой эфир, посвященный Дню человека с синдромом Дауна

Завтра, 21 марта, Всемирный день человека с синдромом Дауна. С 2012 года в разных странах и городах по всей Земле этот день посвящают тем, кто родился с 47 хромосомами. Стала популярной акция выходить из дома в разных носках, чтобы хотя бы раз в году почувствовать себя «не такими, как все». В Иркутске об особенных людях вот уже несколько лет рассказывает интегрированная студия «О». Там иркутяне с синдромом Дауна занимаются актерским мастерством, рисованием, гончарным делом и другими творческими уроками. Обычно 21 марта студия устраивала информационные акции, но в этот раз помешал коронавирус — все массовые мероприятия отменены. Однако творческий коллектив нашел решение проблемы и приглашает иркутян в виртуальное пространство для общения. Прямой эфир о людях с синдромом Дауна, об их занятиях в студии, о родителях особенных детей проведут в субботу с 15 до 16 часов.

Мария ДИДИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТУДИИ «О»: Рассказывать о том, что это не болезнь, что они такие же люди, поговорим о мифах. А также на самом деле люди с синдромом Дауна — очень творческие люди, и мы за это время познакомимся с их творчеством. Мне кажется, что это такая миссия, которую мы должны рассказать людям. Если кому-то интересно, мы будем рады, что они к нам присоединятся.

Итак, завтра в 15.00 присоединяйтесь к прямой трансляции интегрированной студии «О». Ссылка на эфир будет на странице студии в instagram: studio.o.irk.