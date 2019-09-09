Иркутская художница Екатерина Голышкина делает город ярким

Добавить Иркутску яркости. Как это сделать необычно, знает художница Екатерина Голышкина. Из-под ее кисти в городе «вышли» интересные арт-объекты. И вот новая задумка. На этот раз внимательно смотрите себе под ноги.

В погоне за положительными эмоциями и по взмахам кисточки иркутская художница Екатерина Голышкина раскрашивает… дорожные люки. Главные особенности рисунка — его яркость и смысловая нагрузка. И еще рисовать на люке, говорит девушка, символично.

Екатерина ГОЛЫШКИНА, ХУДОЖНИЦА: Символизм круга, что замкнутость, завершенность. Все в жизни идет по кругу.

Специальные краски по металлу, буквально 15-20 минут времени, и на невзрачном дорожном объекте получаются вот такие позитивные рисунки. Первый люк — смайлик — Екатерина раскрасила на днях, выложила в социальную сеть, и, рассказывает, обрушились горы комментариев.

Екатерина ГОЛЫШКИНА, ХУДОЖНИЦА: Мне написали столько положительных отзывов, что как это круто, здорово, как украшает город, предлагают сделать флешмоб и весь город завалить этими смайлами на люках. Одни положительные отзывы.

У художницы в запасе еще много идей. Екатерина делится: когда гуляет по улице и видит люк, стену, тут же в голове появляется творческая задумка, хочется взять краски и реализовать ее.

Еще один большой творческий проект в планах — благотворительный. На фото и картинах будут бездомные собаки, которые ищут новых хозяев, а вырученные средства пойдут в помощь приютам.