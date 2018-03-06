Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла «Уральский Трубник»

Матч чемпионата России по хоккею с мячом прошел в Первоуральске. Бело-синие открыли счет на 5-й минуте, но уже через пару минут соперники сравняли цифры на табло. Противостояние клубов длилось на протяжении всего матча — хоккеисты поочередно отправляли мячи в ворота друг друга. К 55-й минуте счет был 3:3. Но на последних минутах наши хоккеисты всё же смогли вырваться вперед и забить последний победный год 4:3. У бело-синих дважды отличился Никита Иванов и по разу забили Дмитрий Разуваев, Антон Шевцов и Евгений Иванушкин.

Следующий матч четвертьфинала пройдет в Иркутске. 8 марта соперники встретятся на стадионе «Труд» в 13.00. Напомним, эта серия длится до двух побед одной из команд.