В городе спокойно, но есть к чему стремиться. Иркутск занял сотое место в рейтинге безопасных городов России. В топ-200 вошли как областные центры, так и населенные пункты, входящие в состав регионов. Самым безопасным городом страны стал Ейск из Краснодарского края, а наименее – Шахты из Ростовской области. Рейтинг составил портал недвижимости Domofond.ru. Специалисты учитывали мнения более 90 тысяч россиян. Кстати, в перечень попали и другие города области. Так, на 146 месте оказался Братск, а на 179 – Ангарск. Рейтинг был сделан по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен». А что думают на этот счет иркутяне?

— В общем-то, да. По крайней мере, мы не чувствуем опасности, я знаю, что в Ангарске движение транспорта более беспорядочное и больше хулиганов.

— Не очень. Все равно ездят пьяные по нашим дорогам, на дорогах опасно. Переживаю, все-таки маленький ребенок у меня.

— В бытовом смысле да, если сравнивать даже с тем, что было раньше, то сейчас гораздо лучше.

— Не сильно, сильного чувства безопасности нет, то гопники могут докопаться, то кто-нибудь еще.

— Да, у нас безопасный город, повсюду стоят посты полиции. Народ хороший, но ночью на Конева опасно. Там контингент такой.

— Да, я 7 лет живу в Иркутске. За все это время не было проблем. Я, правда, живу в центральных районах, на окраине не был.

— Нет, вечером не пройти, дороги переломаны, ноги сломать можно, я живу в Ново-Ленино, хотя даже в центре не пройти.