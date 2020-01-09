Иркутск вошел в список городов, где часто употребляют ненормативную лексику

Исследование провел финансовый университет при правительстве России. 19% опрошенных иркутян ответили, что нередко слышат нецензурную речь. По словам составителей рейтинга, матерная лексика говорит об уровне социального развития города. Чаще грубые выражения используют во Владивостоке и Новосибирске. А жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга, наоборот, реже употребляют мат. Мы провели свой опрос и узнали, как иркутяне относятся к бранным словам.

— Русский язык богат. Это часть русского языка я считаю.

— Слышу часто. От молодежи особенно. Так противно, когда из красивых женских уст такие слова извергаются.

— Видимо, круг моего общения таков, что там такие слова редко употребляют. Все по ситуации, конечно. Ну и от воспитания зависит.

— Терпеть не могу ненормативную лексику. Сама ее никогда не употребляю. Естественно, претит, когда или с экрана ее слышишь, или от молодых людей.

— Да это по ситуации просто. Эмоционально, так скажем. На культуру это никак не влияет.

— Без конца слышу. И даже иногда делаю замечания.

— Мы при детях не ругаемся. И подаем этим им пример. А то, что другие люди делают, ну это их жизнь. И наши дети знают, что другие люди — это другие люди. На них они никакого влияния не оказывают.

— Бывает, что через слово говорят. Это просто не красиво.