Иркутск в 10-ый раз присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь в музее»

Она пройдет 19 мая. Учреждения культуры уже готовят специальные программы: концерты, выставки, интерактивные игры и квесты.

Удовольствие бросать складной веер — именно так переводиться на русский название японской игры «то сэн кё». В студии «Окно в Азию» в ночь музеев пройдет чемпионат по этой древней игре. Участники по очереди бросают раскрытый веер в «тё» — бабочку. При попадании участник получает 3 очка, если веер остался на макуре — 5, за промах минус 1 очко. Побеждает тот, кто за 5 бросков наберет большую сумму баллов. Также посетителям предложат попробовать себя в качестве дизайнеров.

Сожа ИГУМНОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА «ОКНО в АЗИЮ» ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: В первую очередь заинтересует наших посетителей изготовление японского круглого веера в технике декупажа, который называется «утива». Здесь вот ленточками оформляется, сверху салфеткой. Также очень интересна кукла «киогами» — японская древняя куколка, с которой девочки играли с самых древних времен, кукла считается исполняющей желание.

В музее Распутина завтра ночью будут играть — в «скрэббл», любимую игру писателя. А еще в «Литературное лото», и в квест — «Моя и твоя Сибирь». Со своими произведениями выступит поэтесса Любовь Гибадуллина. Ночь в музее Распутина пройдет во второй раз.

Елена МАНУВКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ «МУЗЕЙ В.Г. РАСПУТИНА» г. ИРКУТСК: Эта работа отличается тем, что мы нашу традиционную музейную деятельность, нашу традиционную экспозицию разбавляем приглашенными артистами, поэтами, писателями и они рассказывают о своем творчестве, делится тем, что ими создано.

Тем, кто ищет свою вторую половинку на помощь придут сотрудники отдела природы, а точнее главная звезда — курочка Марфа Васильевна. Она поможет молодым обрести счастье. Кроме того всех ждут русские — народные забавы.

Наталья ЕРМОЛЕНКО НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПРИРОДЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Молодые парни и девушки смогут погадать на свое будущее, на женихов, на невест. В старину очень часто гадали, в том числе использовали для гаданий и живую птицу и яйца птичьи и перо птичье для того чтобы хоть как-то приоткрыть завесу в свое будущее чтобы узнать о своем суженом или суженой.

К всероссийской акции присоединится не только Краеведческий, но и другие музеи. Специальные программы начнутся с пяти часов вечера.