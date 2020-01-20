Иркутск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею с мячом

Пошел обратный отсчет. До старта чемпионата мира по хоккею с мячом осталось 42 дня. С 1 по 6 марта сыграют 12 команд группы «Б». Например, это Япония, Великобритания, Словакия, Украина и Сомали. А с 29 марта по 5 апреля в борьбу за звание сильнейшей на планете вступят дружины группы «А»: Швеция, Финляндия, Казахстан, США, Норвегия, Эстония, Германия и действующий чемпион — сборная России. Сегодня врио губернатора Игорь Кобзев провел оргсобрание по вопросам подготовки к турниру.

Гостям чемпионата будет, что оставить на память. Сувенирная продукция уже готова. И ассортимент ее широкий. Кроме брелоков, значков, шарфов и шапок, есть фирменные футболки, рубашки и куртки с эмблемами турнира. Также определены три главных спонсора турнира.

Владимир МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА по ХОККЕЮ с МЯЧОМ: На бюджетные деньги у нас делается все, чтобы улучшить инфраструктуру наших стадионов. И чтобы после чемпионата мира на них могли заниматься и дети, и взрослые. А вот на спонсорские деньги мы проводим сам чемпионат. Это доставка команд из Москвы и обратно, проживание, питание, автотранспорт. В общем, все, что связано с проведением турнира, проводится на спонсорские деньги.

Если к битвам в группе «А» ледовый дворец еще строится, то к турниру в группе «Б» отремонтированы «Труд, «Рекорд», шелеховский «Строитель». Впрочем, у правоохранительных органов есть замечания по вопросам безопасности проведения массовых мероприятий.

Василий АЛЕКСЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ (по ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА) ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодня единственный стадион, готовый к проведению, — это стадион «Труд». Все остальные не готовы. И очередной осмотр их назначен на 17 февраля. «Рекорд» — это у нас центральный стадион, на котором будут проводиться основные матчи. Он на сегодня не готов. Да лед там хороший, места, трибуны, все такое. Но техническая обеспеченность безопасности не выдерживает никакой критики. Илья РЕЗНИК, И.О. МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я считаю, что 17 февраля — это поздно. Вы абсолютно справедливо сказали. Что же касается «Рекорда», то мы с нашей бухгалтерией и «Рекорда» все ваши замечания обсудили, в ближайшее время будут заключены контракты на поставку всего необходимого оборудования.

Игорь Кобзев поручил этот вопрос считать приоритетным в подготовке к турниру и держать на особом контроле. Кроме этого, сегодня на совещании обсудили транспортные возможности и билетную программу. Так, на матчи группы «Б» вход будет свободным. Что же касается матчей среди восьмерки сильнейших, то тут будет два вида билетов: «на бумаге» и электронные с возможностью покупки через интернет.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я думаю, что все зрители, что все гости, которые приедут, должны сделать оценку. Чемпионат мира у нас был в 2014-м, и этот в 2020-м должен быть на порядок выше. Все должны понимать, что за 6 лет у нас произошел большой скачок вверх. Мы этот вид спорта очень любим, уважаем, ценим.

Телекомпания «АИСТ» является информационным спонсором чемпионата мира, поэтому во время турнира в нашем эфире будут исторические справки о хоккее с мячом, интервью, видеодневники и трансляции всех главных матчей.