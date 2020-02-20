Иркутск продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею с мячом

Бесплатные парковки и автобусы для болельщиков. В Иркутске готовятся к чемпионату мира по хоккею с мячом. Напомним, игры в группе «Б» пройдут с 1 по 6 марта. А главные матчи сильнейших в группе «А» с 29 марта по 5 апреля. Сегодня на арене «Байкал» рассказали о том, как областной центр будет жить хоккеем все это время. Но перед пресс-конференцией журналистам провели экскурсию по новой арене.

Владимир МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ по ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА: Пост охраны, здесь выведено на экраны все, что происходит внутри дворца и снаружи.

За это отвечают 436 видеокамер. Готова и пожарная сигнализация. А экскурсия по ледовому дворцу продолжается. Журналистов, многие из которых здесь впервые, интересует буквально все: от санитарных удобств для зрителей до всяких других нюансов работы спортобъекта.

Выход на арену у каждого вида спорта свой. Этот для конькобежцев. Они поднимаются в кроссовках с коньками под мышкой и попадают в техническую зону. Здесь переобуваются и выходят к линии старта. Техническая зона, в которой я сейчас нахожусь, льдом покрываться не будет. Он будет за моей спиной и, конечно, на основном поле. Для хоккея с мячом. Кстати, это вот специальный подъемник, который используют для замены лампочек или аудиоколонок. Строители называют его «паук» за растопыренные лапы. Они оборудованы резиновыми подушками, как и сами гусеницы у «трактора» тоже резиновые. Это для того, чтобы не портить лед во время эксплуатации.

Сейчас готовность дворца «Байкал» 95%. А это уже лед. Технический лед, грязный лед. С помощью него проверяют работу всех систем охлаждения. После конечно его растопят. Основание, то есть плиту покрасят в белый цвет и зальют заново. Все это будет уже к середине марта. Сейчас уже заканчивают отделочные работы. В ближайшие дни начнут комплексную проверку всех систем и оборудования дворца.

Евгений ХАРИТОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если в 2019 году были сомнения какие-то, то с приходом Игоря Ивановича Кобзева они исчезли. Буквально в первый день после своего назначения он посетили этот объект. Была поставлена задача: чемпионату мира быть и дворец закончить. Сейчас решены все финансовые проблемы.

Готова к турниру и сувенирная продукция. Сегодня ее показали журналистам. Естественно, ответили и на главный вопрос: билеты на игры группы «А». Цены пока не согласованны. Но зависеть они будут от места на трибуне и уровня матча. Продажи начнутся 10 марта.

Владимир МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ по ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА: Уже сегодня многие крупные предприятия отправляют нам коллективные заявки на бронирование билетов. Авиазавод, железная дорога, «Сервико» уже сегодня присылают заявки, чтобы 10 марта они смогли спокойно их выкупить в кассах.

Кроме касс, будет доступна покупка и в интернете. Для сайта чемпионата baikal-bandy.ru разработана специальная программа. Организаторы заранее предупреждают, что больше заветные «тикеты» приобрести будет негде.

Борис ФОМИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧЕМПИОНАТА МИРА: Не покупайте билеты с рук. Ни бумажные, ни электронные. Все только в кассах или на сайте. Этим вы обезопасите свой карман от недобросовестных, так сказать, граждан.

Естественно, к чемпионату мира украсят и город. Так, на улицах уже появились афиши и баннеры турнира. Начиная с 1 марта — старта игр в группе «Б» — в общественных местах Иркутска заработают специальные площадки для болельщиков с развлекательной и информационной тематикой.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. ИРКУТСКА: Здесь с одной стороны будет расписание всех матчей. На другой указаны адреса всех четырех стадионов. Это памятка для группы «Б». В том числе, тут и Шелехов указан. Номера всех маршрутов, которые идут до стадионов. И даже путь от остановки до стадиона.

В дни группы «А», когда ожидают приезд сильнейших команд и, соответственно, большее количество иногородних болельщиков, тоже запланированы различные культурные и околоспортивные мероприятия.

Руслан ДЯЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для болельщиков будет вход во все музеи бесплатно. Приходишь туда, показываешь билет на спортивное мероприятие и смотришь все наши экспозиции. Это касается как областных музеев, так и городских. Все бесплатно.

Рядом с ареной, в шаговой доступности от нее, оборудуют несколько бесплатных охраняемых парковок более чем на тысячу мест. К началу матчей сборной России запустят специальные электрички и автобусы из всех районов города.