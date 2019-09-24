Иркутск присоединился к всероссийскому движению «Детство без опасности»

14 детей погибли в автомобильных авариях в Иркутской области в этом году. В каждом девятом ДТП нарушены правила перевозки маленьких пассажиров. Но трагические ситуации можно предотвратить. Об этом сегодня говорили участники проекта «Детство без опасности». Движение всероссийское, и теперь оно стартовало в Иркутске. Лекцию провели перед самой главной целевой аудиторией — будущими мамами в перинатальном центре.

В ситуации, когда на кону детская безопасность, мелочей быть не может. Важна даже одежда, в которой ребенок отправляется в свое первое путешествие домой. Вместо традиционных конвертов лучше использовать комбинезон, а ремни нужно застегивать так, чтобы между ними проходила ладонь: слишком плотное крепление может травмировать. Подопечный Дмитрий Стебакова — кукла Егор — пристегнут и одет правильно. Но все-таки самое главное — это в принципе наличие самого удерживающего устройства. То, что мама сможет удержать ребенка на руках, — мнение ошибочное. Даже если это новорожденная кроха.

Дмитрий СТЕБАКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА «ДВИЖЕНИЕ без ОПАСНОСТИ»: Примерный вес ребенка при выписке составляет три килограмма. В момент экстренного торможения человеческий вес подвергается законам физики, и эти три килограмма умножаются практически на 35. В 35 раз увеличивается вес. Ни одни руки не удержат такой вес. Либо, пытаясь удержать ребенка, мама наносит ему травмы, несовместимые с жизнью.

Иркутск стал двадцатым городом, в котором реализуют проект «Движение без опасности». В будущем его хотят внедрить на территории всей страны. В перинатальных центрах и родильных домах будут проходить специальные лекции, которые включат в себя практическую и теоретическую часть. Кроме того, для будущих родителей запишут специальные видеоролики. Они наглядно покажут, как именно нужно обращаться с детскими креслами и люльками. Эксперты говорят: лучше освоить эту, казалось бы, нехитрую науку до рождения ребенка. Иначе потом в стрессовой ситуации это может занять гораздо больше времени, чем хотелось бы.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА «ДВИЖЕНИЕ без ОПАСНОСТИ»: Это будет совершенно другая реальность, потому что нужно будет заботиться не только о себе, но и о малыше, который у вас появится. Здесь на самом деле смысл тренинга — дать не только теоретические, но и практические вещи, которые помогут сделать так, чтобы поездка стала комфортной, а безопасность дорожного движения органично вошла в вашу жизнь.

Специалисты отмечают: лучше не использовать бескаркасные устройства, они не удержат ребенка при серьезной аварии. Самое безопасное место в машине посреди заднего сиденья. Но если мама находится за рулем, лучше закрепить люльку на переднем, чтобы малыш был в зоне видимости. Важно предусмотреть все детали, чтобы не случилось непоправимого.

Светлана СЕМЕНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ПРАВАМ РЕБЕНКА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я вам хочу сказать, что на самом деле, когда мы работаем с родителями, дети которых пострадали при аварии, наверное, более глубочайшего потрясения и психотравмирующей ситуации, чем та, которая вдруг внезапно возникает, наверное, в жизни ничего страшнее нет.

Что касается более старших детей, применение удерживающих устройств — это и безопасность, и привычка уже у ребенка к соблюдению правил дорожного движения. Эксперты напоминают: перевозить детей в детских креслах нужно до 7 лет. Потом можно пользоваться штатным ремнем безопасности.