Иркутск присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

«Мы вместе». Акция под таким названием стартовала по всей территории России. Ее суть — оказание помощи пенсионерам. Ведь в условиях пандемии пожилые люди становятся самой уязвимой группой населения. Все подробности можно прочитать на сайте «МЫВМЕСТЕ2020.рф». В акции может принять участие любой желающий. Кроме того, электронный ресурс предоставляет разделы с образовательными курсами и развлекательными сервисами. Также на сайте указан номер горячей линии, по которой пенсионеры могут попросить о помощи волонтеров.