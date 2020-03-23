Иркутск присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

Иркутск присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

23.03.20

«Мы вместе». Акция под таким названием стартовала по всей территории России. Ее суть — оказание помощи пенсионерам. Ведь в условиях пандемии пожилые люди становятся самой уязвимой группой населения. Все подробности можно прочитать на сайте «МЫВМЕСТЕ2020.рф». В акции может принять участие любой желающий. Кроме того, электронный ресурс предоставляет разделы с образовательными курсами и развлекательными сервисами. Также на сайте указан номер горячей линии, по которой пенсионеры могут попросить о помощи волонтеров.

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