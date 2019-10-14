Иркутск попал в десятку самых перспективных городов России

В рейтинг включают населенные пункты, в которых за последние 10 лет заметно выросло качество жизни. Наш город замыкает список лидеров. Выше всех расположились Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. Эксперты говорят: одно из главных достижений Иркутска — восстановление деревянной архитектуры. Мы выяснили у жителей, как изменилось качество жизни в городе с их точки зрения.

— Ну, за 10 лет, я считаю, что ничего не изменилось. Как раньше строили какие-то торговые центры, так и сейчас строят. Ну и ничего не меняется, по-моему.

— Коммерция, конечно, торговля, она везде развивается. А производство-то, оно шибко не очень.

— Качество лучше стало за последние 3 или 4 года, я бы вам сказала.

— Ну, здравоохранение — да, возможно. Сюда все уже едут регионы. В этом плане да.

— Ну, хотя бы дороги сделали более-менее. Нам так кажется. Парки какие-то построили, набережные. Ну, мы на это смотрим, это видим. Что касается благосостояния людей, сложно сказать.

— Видимо, кто-то в нашем городе и живет хорошо, но это не большинство людей, к сожалению. Если бы у меня была возможность уехать, я бы уехала.

— Ну, если с точки зрения архитектуры, да, что-то меняется. Хотя, наверное, транспорт еще надо развивать. На самом деле трудный вопрос, не могу однозначно ответить. Что-то лучше, что-то хуже.