Иркутск получит деньги на строительство еще одной школы

Средства выделят уже в этом году. Как рассказал вице-мэр областного центра Руслан Болотов, финансирование будет из регионального и федерального бюджетов. Об этом говорили на совещании в мэрии города. В ходе заседания обсудили и место будущего строительства. Решили, что построят дополнительный блок для школы №57. По ней уже подготовлены все документы. И к строительству могут приступить уже в этом году. Также на совещании обозначили территории, где сейчас есть острая необходимость в образовательном учреждении. Проблему планируют закрыть за пять лет.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Сейчас мы решаем задачу наиболее нагруженных районов. И именно в порядке такой очередности мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Не от того, что у нас появилась земля, а именно от нагрузочных характеристик района, в котором мы прилагаем с вами усилия.

В Иркутске сейчас строят отдельный блок начальной школы №14. Ход работ Руслан Болотов проинспектировал лично. На месте уже подготовили котлован для забивки свай. За лето возведут стены, чтобы зимой перейти к внутренним работам. Также вице-мэр осмотрел строительство спортивных объектов. В ФОКе на Баумана завершают монтаж стеновых панелей, обустраивают перегородки и кровлю. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь. А в пади Долгой продолжают строить тренировочный каток с искусственным льдом. Там забили половину из предусмотренных проектом свай. В декабре следующего года там будет спортивный зал с ледовым полем, а также секции хоккея с шайбой и фигурного катания. Лед откроют и для массового посещения.