Иркутск отметил 358 годовщину со дня основания

С днем рождения, любимый город! 358-ю годовщину со дня основания отметил в субботу Иркутск. На улицах областного центра весь день царила праздничная атмосфера. Традиционное костюмированное шествие, концерты знаменитых артистов, яркие детские представления — обо всем по порядку расскажем далее.

Улица Карла Маркса в Иркутске после полудня превратилась в настоящее театральное представление. Колонны праздничного шествия демонстрировали костюмы и свои мини-постановки, которые специально готовили ко Дню города. Год театра в России стал главной тематикой костюмированного шествия. По традиции возглавляет его мэрия Иркутска.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы стараемся делать тематические шествия. В этом году посвящается театру. У нас в России 19 год объявлен Годом театра, и мы здесь, в Иркутске, решили тематику театра включить в движение сегодняшнего карнавала. Это будут работать и площадки интерактивные, где наша молодежь, любительские театры, профессионалы своим искусством поделятся с жителями.

Участниками и зрителями костюмированного шествия стали тысячи человек. Яркие костюмы, фееричные представления — каждая команда не уступала по оригинальности и индивидуальности друг другу. Более 50 колонн создавали «Театр в движении» и праздничное настроение для горожан. На 358-ю годовщину всех объединила любовь к родному Иркутску.

Алексей КУДРЯВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ по СТРОИТЕЛЬСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ и ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: Это великий, поистине великий день, вы можете видеть, сколько людей празднует этот прекрасный праздник. Посмотрите на нашу колонну, как она идет. Какие все дружные, все иркутяне — молодцы! Георгий НИ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ: Очень хочется здесь что-то менять, чтобы он был самый лучший. От души хочу пожелать всего самого хорошего, чтобы иркутяне участвовали в развитии нашего города активно.

Лучшие колонны костюмированного шествия получили награды. После у памятника Александру III выступила знаменитая певица Татьяна Овсиенко. Народная любимица исполнила всеми узнаваемые хиты 90-х. А в семь часов вечера на площади графа Сперанского концертную программу открыл джазмен Игорь Бутман вместе со своим квинтетом.

Игорь БУТМАН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: Очень близкий город, очень родной, с потрясающей энергетикой, со всеми красотами, Байкал и окрестности. И мы много сюда приезжаем, на джазовый фестиваль, теперь дни города традиционно, открываем джазовые сезоны.

Хедлайнером вечера стала группа «Чайф». Бессменный лидер рок-бэнда Владимир Шахрин отметил, что это особая честь — выступить на Дне рождения города. Таким образом, появляется больше ответственности перед публикой.

Владимир ШАХРИН, ЛИДЕР ГРУППЫ «ЧАЙФ»: Если ты любишь свой город, то, скорее всего, нужно делами подкреплять свою любовь к тому, что ты любишь. Поэтому мне кажется, что нужно быть достойным горожанином, уважать свой город, делать максимально, чтобы он стал лучше.

Музыканты подарили горожанам часовое шоу. Тысячи иркутян на центральной площади города под открытым небом подпевали знаменитым рокерам.

Финальным аккордом праздника стал красочный салют с музыкальным сопровождением. Иркутяне наслаждались зрелищем почти 10 минут на нижней набережной.