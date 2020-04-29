Иркутск начали украшать ко Дню Победы

Иркутск начали украшать ко Дню Победы

29.04.20

Специальные панели-кронштейны установят на мосту от острова Юность до площади у памятника Александру III, также на улицах Советской и Седова символика будет присутствовать и на афишных тумбах в разрешенных местах на остановках общественного транспорта. Помимо утвержденной всероссийской единой символики, в Иркутске на баннерах будут изображены полководцы II Мировой войны, чьи имена связаны с Иркутском. Это Челноков, Рокоссовский, Жуков, Белобородов, Конев.

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