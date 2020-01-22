Иркутск может стать городом трудовой доблести

Соответствующее разработали специалисты областного центра. Областной центр хоть и не был площадкой, на которой происходили военные действия, но в годы Великой Отечественной жители нашего города работали в тылу и отправляли тысячи солдат на фронт.

Иркутск со своей неповторимой историей и отважными жителями претендует на звание «Города трудовой доблести». В декабре 2019-го президент России Владимир Путин предложил помимо городов «Воинской славы» присваивать почетное звание и тем населенным пунктам, где в тылу трудились тысячи людей. Ведь не только боями прославились города Советского Союза. Многие обеспечивали бесперебойное производство и поставки на фронт гражданской и военной продукции.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ЗАМ. МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Иркутск был крупнейшим центром Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны, здесь было сосредоточено множество производств, авиазавод например. Была железная дорога — мощнейшее предприятие. Завод имени Куйбышева. И эвакуированные сюда предприятия из оккупированных территорий Советского Союза.

Иркутск в годы войны направил на фронт более 20 тысяч бойцов. А в госпитали областного центра с территорий военных действий за все время отправили более ста тысяч раненых. Больше 40% из них полностью восстанавливались и возвращались обратно на войну. В те годы девушки и женщины трудились в медучреждениях, учились и ухаживали за больными. Тут можно вспомнить профессора Хаим-Бера Ходоса, который спас тысячи жизней. Также для нужд фронта в столице Восточной Сибири производили боеприпасы, самолеты и танки.

Именно иркутяне первые в стране предложили собрать средства на строительство танковой колонны, которая была названа «Иркутский комсомолец». В мае 1942 года технику передали на фронт. Сейчас машина, участвовавшая в освобождении Праги в 1945 году, олицетворяющая ту колонну, красуется на улице Советской.

Целый год историки, журналисты, общественники, сотрудники архива по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова работали и искали новые или уже забытые факты о событии тех дней, чтобы предоставить документ, по которому областному центру могут присвоить почетное звание. Это важно для сохранения военно-исторического и трудового наследия и патриотического воспитания молодежи.

Сергей ДУБРОВИН, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ г. ИРКУТСКА им. А.М. СИБИРЯКОВА: Мы по многим нашим иркутянам, по подвигам получили впервые документы. Мы столько документов подняли по настоящему подвигу людей. Когда люди не жалели ни себя, никого. И старались все отдать на благо победы.

Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» в Госдуме принят в первом чтении. В Иркутске же историческое обоснование представят на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию при мэре Иркутска до конца января. Решение остается за федеральными властями.