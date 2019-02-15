Иркутск может не бояться весенних паводков

Стихия, которая в последние дни так беспокоит жителей нашего региона, обойдет столицу Приангарья стороной. Об этом на совещании комитета по чрезвычайным ситуациям мэру Дмитрию Бердникову отчитались ответственные лица. Количество выпавшего снега этой зимой значительно меньше прошлогодней отметки. Среднесуточная температура не выходит за тревожные рамки. Угроза подтопления отсутствует, но все равно следует быть наготове.

Михаил КОЛЕСНИКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГИДРОЛОГИИ ИРКУТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ по ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ и МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Мы в ежедневном режиме мониторим и ситуацию отслеживаем с точки зрения того, что если будет подтопление в районе Боково, то у нас есть резерв на сто кубов уменьшить Иркутской ГЭС расход. Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Вся эта координация позволяет нам рассчитывать на то, что, если возникнет внештатная ситуация, мы сумеем очень четко и внятно с ней справиться. Наши жители должны знать об этом.

В Иркутске под пристальным вниманием сейчас находятся реки: Ангара, Иркут, Селиваниха, Кая и Куда. Сотрудники регионального МЧС проводят с горожанами профилактические беседы. На базе предприятий подготовлена специальная техника, топливо к ней и полипропиленовые мешки для оперативного сооружения дамб.